В Прикамье починили проблемный мост, из-за которого страдали жители двух деревень

В Пермском крае починили проблемный мост в Октябрьском округе
22 ноября 2025 в 16:50
Благодаря вмешательству следователей ремонт автомобильного моста был завершен

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае починили проблемный мост в Октябрьском округе, который стал настоящим испытанием для жителей деревень Колтаева и Усть-Арий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

«Сообщалось о нарушении прав жителей деревень Колтаева и Усть-Арий Пермского края на транспортную доступность. В октябре единственный автомобильный мост, соединяющий населенные пункты, был частично демонтирован для ремонта. Альтернативная переправа не была возведена, из-за чего проезд автомобилей и экстренных служб был невозможен, а пешее передвижение граждан затруднено. Благодаря вмешательству следователей в кратчайшие сроки ремонт моста был завершен», — сообщает СК в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что местному жителю, потерявшему ногу, пришлось на костылях преодолевать незакрытый пролет моста. Жители обвинили власти в безответственности. По их мнению, администрация Октябрьского округа должным образом не обеспечила пешеходную и транспортную доступность для жителей на время ремонта моста. В региональном управлении Следкома была организована процессуальная проверка.

