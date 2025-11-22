В Прикамье починили проблемный мост, из-за которого страдали жители двух деревень

Благодаря вмешательству следователей ремонт автомобильного моста был завершен Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае починили проблемный мост в Октябрьском округе, который стал настоящим испытанием для жителей деревень Колтаева и Усть-Арий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

«Сообщалось о нарушении прав жителей деревень Колтаева и Усть-Арий Пермского края на транспортную доступность. В октябре единственный автомобильный мост, соединяющий населенные пункты, был частично демонтирован для ремонта. Альтернативная переправа не была возведена, из-за чего проезд автомобилей и экстренных служб был невозможен, а пешее передвижение граждан затруднено. Благодаря вмешательству следователей в кратчайшие сроки ремонт моста был завершен», — сообщает СК в telegram-канале.