В Перми из ТРК «СпешиLove» эвакуировалось 300 человек
22 ноября 2025 в 17:34
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
В Перми из торгово-развлекательного комплекса «СпешиLove» эвакуировалось 300 человек из-за подгоревшей на фуд-корте еды. Об этом 22 ноября 2025 года сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Пожарно-спасательное подразделение, прибыв на место, установило, что произошло пригорание пищи на фуд-корте. Всего самостоятельно эвакуировано 300 человек», — сказано в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в ТРК сработала система автоматической пожарной сигнализации. После этого на место прибыли пожарные.
