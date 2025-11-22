В Перми из ТРК «СпешиLove» эвакуировалось 300 человек

Из ТРК «СпешиLove» эвакуировано 300 человек Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми из торгово-развлекательного комплекса «СпешиLove» эвакуировалось 300 человек из-за подгоревшей на фуд-корте еды. Об этом 22 ноября 2025 года сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Пожарно-спасательное подразделение, прибыв на место, установило, что произошло пригорание пищи на фуд-корте. Всего самостоятельно эвакуировано 300 человек», — сказано в сообщении пресс-службы.