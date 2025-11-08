Очевидцы рассказали, что пожарных вызвали, когда из квартиры сильно повалил дым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске произошел пожар в многоэтажном доме на улице Чичерина. Сотрудники МЧС спасли двух человек — мужчину и женщину, которая была без сознания. Оба пострадавших переданы работникам скорой помощи, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Оперативно прибывшие огнеборцы спасли по автолестнице мужчину. Внутри квартиры была обнаружена женщина без сознания. Оба пострадавших переданы работникам скорой помощи. Открытое горение ликвидировано на площади 15 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожар возник в квартире на шестом этаже — горели вещи. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей. Очевидцы сообщили, что пожарных вызвали, когда из квартиры уже валил дым. Сейчас специалистам отделения дознания предстоит установить причину возгорания.

