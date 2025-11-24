В ХМАО предупредили об опасной погоде

Города ХМАО заметут метели 25 ноября 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе объявлено экстренное предупреждение из-за обильных снегопадов, метели и гололедицы. МЧС предупредило о возможных авариях и ДТП из-за опасных погодных явлений.

«По данным Ханты-Мансийского гидрометцентра, днем 25 и ночью 26 ноября в Югре ожидаются сильный снег, метель и гололедица. Из-за ухудшения погоды возрастает риск аварий в системах жизнеобеспечения, перебоев в работе энергетики и связи, увеличения ДТП и заторов на дорогах. Возможны задержки в аэропортах и сложности при проведении строительных и высотных работ», — уточнило МЧС на официальном сайте.

Ожидаемая непогода затронет практически весь округ: Белоярский, Березовский, Октябрьский, Советский, Ханты-Мансийский, Нефтеюганский, Сургутский, Нижневартовский районы. Также снежный фронт накроет Нягань, Югорск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Когалым, Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Покачи и Радужный.

По данным Гидрометцентра, 25 ноября ночью ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшим снегом, туманом и изморозью. Температура составит –8…–13 °C, местами –18…–23 °C, в Нижневартовском, Березовском и Белоярском районах — до –35 °C. Днем прогнозируются осадки, местами сильные — снег, мокрый снег, дождь, а также метель. Температура будет колебаться от 1 до –4 °C, местами — до –14 °C.

26 ноября ночью на западе округа ожидаются небольшие осадки, на востоке — местами сильные. Днем — небольшой снег, в Нижневартовском районе умеренный. Температура ночью –2…–7 °C, при прояснениях до –17 °C, днем 0…–5 °C. 27 ноября ночью по всему округу ожидается небольшой снег, днем местами. Температура ночью –22…–27 °C, местами –12…–17 °C, днем –9…–14 °C, местами — до –24 °C.

Спасатели рекомендуют жителям при возможности оставаться дома, плотно закрывать окна и быть крайне осторожными на улице. Пешеходам советуют внимательно смотреть по сторонам при переходе дороги и избегать резких движений. Водителям — снизить скорость, соблюдать дистанцию, избегать резкого торможения и при сильном снегопаде остановиться на обочине с включенной аварийкой.

Если снегопад застал водителя в дороге, МЧС советует перестроиться вправо и переждать непогоду. Неопытным водителям советуют отказаться от поездок. Перед выездом важно проверить состояние шин и учитывать видимость на дороге, интенсивность движения и погодные условия.