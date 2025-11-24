Власти Сургута собираются закрыть ледовой каток в центре города

В городе закроется центральный каток Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Сургуте может прекратить работу каток «Югра парк» на проспекте Ленина, 1Б. Горожане заметили на дверях здания постановление администрации о сносе как «несанкционированного строения».

«Вы хотите лишить нас единственного хорошего места отдыха в центре города? Почему дали команду снести то, что несколько лет служило на благо сургутян?» — написали жители в telegram-канале мэра Максима Слепова.

Сургутяне называют каток социально значимым объектом и отмечают, что достойной замены в центре города пока нет. В администрации Сургута сообщили URA.RU, что прокуратура выявила нарушение — в здании размещалась точка общественного питания. «Мэрия уведомила предпринимателя о незаконности строений. Сейчас идут судебные споры и демонтаж забора. Дальнейшие действия зависят от решения суда», — пояснили в мэрии.

Продолжение после рекламы