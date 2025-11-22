В Пермском крае водитель погиб в ДТП на трассе в Жебреи
Водитель по неустановленным причинам выехал по полосу встречного движения
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В субботу, 22 ноября, на дороге Жебреи — Городская свалка (Пермский край) произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 78-летний водитель автомобиля Lada. Об этом URA.RU рассказали в полиции.
«Около 16.00 на автодороге Жебреи — Городская свалка произошло ДТП со смертельным исходом. Предварительно, водитель Lada 1947 года рождения по неустановленным причинам выехал по полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате водитель отечественного авто погиб», — уточнили в пресс-службе краевой полиции.
Уточняется, что водитель иномарки, женщина 1969 года рождения, с травмами госпитализирована в медучреждение. Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
