В Пермском крае водитель погиб в ДТП на трассе в Жебреи

В субботу, 22 ноября, на дороге Жебреи — Городская свалка (Пермский край) произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 78-летний водитель автомобиля Lada. Об этом URA.RU рассказали в полиции.

«Около 16.00 на автодороге Жебреи — Городская свалка произошло ДТП со смертельным исходом. Предварительно, водитель Lada 1947 года рождения по неустановленным причинам выехал по полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате водитель отечественного авто погиб», — уточнили в пресс-службе краевой полиции.