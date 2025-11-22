Логотип РИА URA.RU
Авиакомпания «Ямал» презентовала свой самолет в обновленном дизайне

22 ноября 2025 в 19:19
На киле самолета размещен образ белого медведя

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» представила первый самолет Airbus A320 в обновленном фирменном дизайне и уже выполнила на нем регулярный рейс Москва — Новый Уренгой 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Самолет стал первым перекрашенным в рамках большого ребрединга перевозчика. Сегодня обновленный борт уже выполнил регулярный рейс из Москвы в Новый Уренгой», — сообщили в telegram-канале «ЯНАО. Официально».

На киле самолета появился силуэт белого медведя. Его выполнили в виде скопления льдин, которые одновременно отсылают к созвездиям Большой и Малой Медведицы. Основой выбрана бело-синяя гамма, а в композицию добавлен символ Полярной звезды. По замыслу авторов дизайна, этот образ должен подчеркнуть роль авиакомпании как надежного проводника на Север и связать бренд с арктической тематикой Ямала.

