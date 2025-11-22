На Ямале временно прекратила работать главная переправа

Суда на воздушной подушке перестали ходить из-за плохих метеоусловий Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В субботу 22 ноября суда на воздушной подушке временно перестали ходить на переправе между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) города Лабытнанги.

«ЕДДС города Лабытнанги информирует. Суда на воздушной подушке временно приостановили свою работу», — говорится в сообщении службы в официальной группе ВКонтакте. Причиной приостановки работы стало ухудшение видимости.