На Ямале временно прекратила работать главная переправа
Суда на воздушной подушке перестали ходить из-за плохих метеоусловий
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В субботу 22 ноября суда на воздушной подушке временно перестали ходить на переправе между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) города Лабытнанги.
«ЕДДС города Лабытнанги информирует. Суда на воздушной подушке временно приостановили свою работу», — говорится в сообщении службы в официальной группе ВКонтакте. Причиной приостановки работы стало ухудшение видимости.
Переправа между Салехардом и Лабытнанги уже приостанавливалась 20 ноября из-за ухудшения погодных условий. Тогда в ЯНАО объявлено штормовое предупреждение.
