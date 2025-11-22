Танцоры из Перми выиграли чемпионат мира по паратанцевальному спорту. Фото
Первый день Чемпионата мира принес пермякам золото
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Пермяки Юлия и Игорь Давыдовы завоевали золотой кубок на Чемпионате мира по паратанцевальному спорту в Словакии. Спортсмены стали чемпионами мира в категории «Дуэты. Произвольная программа. Класс 1».
«Первый день Чемпионата мира принес нашим спортсменам золотые и серебряные медали! Вчера в Кошице, Словакия, прошел первый день Чемпионата мира по паратанцевальному спорту, завершив соревнования в произвольных дисциплинах. Чемпионами мира стали наши танцоры: Юлия и Игорь Давыдовы», — сообщает Федерация спортивных танцев на колясках в России на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Соревнования проходят в городе Кошице (Словакия), первый день состязаний состоялся 21 ноября 2025 года. Успех пермяков — не единственный триумф российских спортсменов на турнире. По информации Федерации спортивных танцев на колясках в России, золото также завоевала Нурсина Галиева в категории «Женщины. Произвольная программа, класс 2». Кроме того, победителями в категории «Дуэты. Произвольная программа, класс 2» стали Максим Седаков и Галина Рыжкова.
