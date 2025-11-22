Минздрав обратился к челябинцам со спецобращением из-за ледяного дождя

После ледяного дождя дороги и тротуары в ночное время превратились в каток Фото: Размик Закарян © URA.RU

В связи с ледяным дождем и ухудшением погодных условий челябинцев призвали соблюдать осторожность и руководствоваться рядом рекомендаций. В то же время лечебным учреждениям поручено усилить работу бригад в травмпунктах по всей области. Соответствующая информация появилась в telegram-канале регионального минздрава.

«В связи с ухудшением погодных условий медицинским организациям поручено усилить работу бригад в травмпунктах по всей области. Всем обратившимся будет оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В Министерстве здравоохранения рекомендовали жителям планировать время выхода из дома с запасом, чтобы не торопиться в пути, выбирать устойчивую обувь с глубоким протектором или специальными накладками от скольжения. Гражданам старшего возраста и лицам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата посоветовали по возможности ограничить выход на улицу, а при выходе — иметь при себе трость с резиновым или заостренным наконечником.

Также челябинцам напомнили о правилах группировки при падении: нужно прижать подбородок к груди, локти — к туловищу, согнуть ноги в коленях и постараться перекатиться на бок. При получении травмы — немедленно обратиться за медицинской помощью, вызвать скорую по номеру 103 или направиться в ближайший травмпункт.

Как сообщало URA.RU, в отдельных районах Челябинской области в воскресенье, 23 ноября 2025 года, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Пойдет переохлажденный дождь, мокрый снег, образуется гололедица.