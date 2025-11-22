Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Минздрав обратился к челябинцам со спецобращением из-за ледяного дождя

22 ноября 2025 в 22:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
После ледяного дождя дороги и тротуары в ночное время превратились в каток

После ледяного дождя дороги и тротуары в ночное время превратились в каток

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В связи с ледяным дождем и ухудшением погодных условий челябинцев призвали соблюдать осторожность и руководствоваться рядом рекомендаций. В то же время лечебным учреждениям поручено усилить работу бригад в травмпунктах по всей области. Соответствующая информация появилась в telegram-канале регионального минздрава.

«В связи с ухудшением погодных условий медицинским организациям поручено усилить работу бригад в травмпунктах по всей области. Всем обратившимся будет оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В Министерстве здравоохранения рекомендовали жителям планировать время выхода из дома с запасом, чтобы не торопиться в пути, выбирать устойчивую обувь с глубоким протектором или специальными накладками от скольжения. Гражданам старшего возраста и лицам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата посоветовали по возможности ограничить выход на улицу, а при выходе — иметь при себе трость с резиновым или заостренным наконечником.

Продолжение после рекламы

Также челябинцам напомнили о правилах группировки при падении: нужно прижать подбородок к груди, локти — к туловищу, согнуть ноги в коленях и постараться перекатиться на бок. При получении травмы — немедленно обратиться за медицинской помощью, вызвать скорую по номеру 103 или направиться в ближайший травмпункт.

Как сообщало URA.RU, в отдельных районах Челябинской области в воскресенье, 23 ноября 2025 года, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Пойдет переохлажденный дождь, мокрый снег, образуется гололедица. 

Ледяной дождь шел в регионе в субботу, 22 ноября. Из-за этого на автодороге М-5 «Урал» произошло несколько аварий, в том числе с участием трех авто. Две фуры перегородили дорогу, затруднив проезд. В течение дня для обработки дорог в Челябинске было задействовано 126 единиц техники и более 400 рабочих.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал