Экс-глава пермского УФНС Госсамова стала гендиректором АНО «Цифровая экономика»

23 ноября 2025 в 00:14
Чулпан Госсамова сменила место работы

Чулпан Госсамова сменила место работы

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Чулпан Госсамова назначена генеральным директором автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика». Соответсвующее изменение весено в базу ЕГРЮЛ, свидетельсвуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».

«Кандидатуру Госсамовой на пост главы АНО предложил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, курирующий вопросы цифрового развития», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». Корректировки в ЕГРЮЛ внесены 20 ноября.

Госсамова руководила краевым УФНС с 2018 по 2022 годы, после чего продолжила свою карьеру в правительстве России. На новом посту она сменила Сергея Плуготаренко, который возглавлял АНО с 3 октября 2022 года и покинул должность по соглашению сторон после истечения срока полномочий.

«Цифровая экономика» является ключевой площадкой для взаимодействия между бизнесом и государством по вопросам формирования и реализации политики в области цифровой экономики. В прошлом году в состав учредителей организации вошли 36 ведомств и компаний, среди которых Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Сбер, VK, «Яндекс» и МТС.

