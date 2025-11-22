Экс-глава пермского УФНС Госсамова стала гендиректором АНО «Цифровая экономика»

Чулпан Госсамова сменила место работы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Чулпан Госсамова назначена генеральным директором автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика». Соответсвующее изменение весено в базу ЕГРЮЛ, свидетельсвуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».

«Кандидатуру Госсамовой на пост главы АНО предложил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, курирующий вопросы цифрового развития», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». Корректировки в ЕГРЮЛ внесены 20 ноября.

Госсамова руководила краевым УФНС с 2018 по 2022 годы, после чего продолжила свою карьеру в правительстве России. На новом посту она сменила Сергея Плуготаренко, который возглавлял АНО с 3 октября 2022 года и покинул должность по соглашению сторон после истечения срока полномочий.

