Неубранный снег во дворах и сосульки на крышах: пермякам объяснили, как заставить коммунальщиков работать

В Пермском крае стартовал сезон отработки зимних жалоб
23 ноября 2025 в 00:55
Жалобы на гололедицу — одни из самых частых в регионе

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Прикамье стартовал сезон приема обращений от жителей по вопросам зимнего содержания территорий. Жители региона могут сообщить о гололеде, снежных завалах и других нарушениях через портал «Управляем вместе». Эта информация появилась на официальном сайте проекта.

«В разделе портала „Сообщай“ для приема обращений открыты „зимние“ темы. Здесь можно сообщить о снеге и гололеде во дворе, на проезжей части или тротуаре, снеговых кучах на обочинах дорог, сосульках и снеге на крышах, а также о нарушениях норм применения противогололедных средств», — написано на портале.

Для отправки запросов открыто более 20 актуальных тематических разделов. Срок рассмотрения заявки составляет от трех до восьми рабочих дней. Оставить сообщение о проблеме можно на веб-сайте ресурса или через мобильное приложение.

Если решение, предложенное властью, не соответствует реальному положению дел, пользователь имеет право обжаловать его в течение недели после получения ответа. После подачи возражения сообщение возвращается в соответствующий орган исполнительной власти для повторного рассмотрения и исправления недочетов.

