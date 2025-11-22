Экс-директор музея PERMM Аллахвердиева обжалует свое увольнение за коррупцию

Наиля Аллахвердиева не проживает в России на данный момент Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бывший руководитель пермского музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева подала апелляционную жалобу на решение суда о причинах ее увольнения по коррупционным основаниям. Документы направят в Пермский краевой суд для дальнейшего рассмотрения после 28 ноября, выяснили журналисты.

Аллахвердиева пытается оспорить формулировку увольнения, которая стала причиной ее отстранения от должности. «Апелляционная жалоба, поданная бывшим руководителем музея на решение <...>, зарегистрирована в Ленинском районном суде», — информирует портал Properm.

Ранее Аллахвердиева добилась восстановления сроков подачи апелляции, сославшись на свое нахождение за рубежом. По ее словам, это обстоятельство помешало ей своевременно получить судебное постановление и подать жалобу. Прокуратура выступила против, утверждая, что экс-директор PERMM вводит в заблуждение участников процесса, создавая условия для злоупотреблений со стороны ответчика.

Продолжение после рекламы