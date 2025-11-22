Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за бездорожья в Пермском крае

На плохие дороги в СКР пожаловались местные жители (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Из-за ненадлежащего состояния дорог в Нытве (Пермский край) будет возбуждено уголовное дело. Такое поручение специалистам в муниципалитете дал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

«Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение — поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале СКР.

Решение было обусловлено критической ситуацией с дорогами в частном секторе Нытвы, где полностью отсутствует асфальтовое покрытие. По словам местных жителей, во время выпадения осадков грунт размылся. Это привело к образованию многочисленных ям. Проезд транспортных средств затруднен, нет возможности добраться до социальных и образовательных учреждений. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, пожаловались горожане.

