Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

На прилавках пермских магазинов резко подорожали яйца

В Прикамье взлетели цены на яйца
23 ноября 2025 в 01:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Цены на яйца показали заметный рост

Цены на яйца показали заметный рост

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае в октябре зафиксирован резкий рост цен на яйца. Об этом сообщает местное отделение Центробанка.

«По сравнению с сентябрем стоимость яиц увеличилась на 10,57%», — на данные ведомства ссылается портал Properm. По оценке аналитиков, несмотря на динамику, текущие цены оказались ниже уровня прошлого года.

URA.RU уже рассказывало, что в октябре в регионе зафиксирован общий рост цен на продукты питания — 1,2%. Помимо яиц, увеличилась стоимость овощей, мяса, колбасных изделий, сыров, сладостей и кофе. При этом на некоторые товары цены снизились — например, на мясные и фруктово-ягодные консервы, свинину (за исключением бескостного мяса), творог, газированные напитки и сахар.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал