На прилавках пермских магазинов резко подорожали яйца

В Пермском крае в октябре зафиксирован резкий рост цен на яйца. Об этом сообщает местное отделение Центробанка.

«По сравнению с сентябрем стоимость яиц увеличилась на 10,57%», — на данные ведомства ссылается портал Properm. По оценке аналитиков, несмотря на динамику, текущие цены оказались ниже уровня прошлого года.

URA.RU уже рассказывало, что в октябре в регионе зафиксирован общий рост цен на продукты питания — 1,2%. Помимо яиц, увеличилась стоимость овощей, мяса, колбасных изделий, сыров, сладостей и кофе. При этом на некоторые товары цены снизились — например, на мясные и фруктово-ягодные консервы, свинину (за исключением бескостного мяса), творог, газированные напитки и сахар.