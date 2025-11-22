Ранее опытный рыболов Сергей Пересыпкин предупреждал, что из-за теплой осени лед будет вставать долго и, возможно, рыбачить начнут только в начале декабря. Он также напоминал, что выходить на лед можно группой не более трех человек, даже когда он станет прочным.