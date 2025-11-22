Свердловчане бьют тревогу из-за отчаянных рыбаков, рискующих жизнью на льду. Фото
Толщина льда еще не достигла безопасных значений
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Свердловской области рыбаки массово выходят на неокрепший лед, рискуя жизнью. Кадры с отчаянными любителями рыбалки местные жители публикуют в соцсетях.
«Спасатели вновь замечают отчаянных рыбаков, выходящих на тонкий лед. Сейчас толщина льда всего 2 сантиметра, а безопасная — 7-10 сантиметров», — сообщает telegram-канал «В Лесном».
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС региона. Ответ ожидается.
Ранее опытный рыболов Сергей Пересыпкин предупреждал, что из-за теплой осени лед будет вставать долго и, возможно, рыбачить начнут только в начале декабря. Он также напоминал, что выходить на лед можно группой не более трех человек, даже когда он станет прочным.
Рыбаки на неокрепшем льду
Фото: telegram-канал «В Лесном»
