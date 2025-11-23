Логотип РИА URA.RU
«Самоуправство и беспредел»: свердловчанам каждую ночь отключают воду

Жители Алапаевска пожаловались на отсутствие воды по ночам
23 ноября 2025 в 05:09
Из-за отключений воды жители не могут заниматься элементарными бытовыми делами

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Алапаевске(Свердловская область) местные жители пожаловались на постоянные отключения воды по ночам. На проблему горожане обратили внимание в соцсетях.

«Где вода в Рабочем городке? Почему каждый вечер отключают воду после 23:00? Вроде никому не надо поливать огороды, в чем причина этих отключений?» — цитирует жителей telegram-канал «Алапаевск онлайн».

По словам местных, в ночное время нет как горячей, так и холодной воды. Из-за этого многие не успевают принять душ или постирать вещи после работы.

«Самоуправство и беспредел! В рабочем не мало семей проживает, у которых детей больше пяти человек. Одна только стирка занимает немало времени. Часто приходится на ночь стирать. А тут все планы на смарку», — комментируют местные.

Проблема мучает горожан уже не первый день. При этом в Горводоканале Алапаевска жителям, по их словам, говорят, что жалоб не поступает.

