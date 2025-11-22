Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Важный путепровод под Екатеринбургом перекроют почти на год

22 ноября 2025 в 22:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Участок закроют на восемь месяцев

Участок закроют на восемь месяцев

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 25 ноября будет перекрыт путепровод над федеральной автомобильной дорогой М-5 (подъезд к Екатеринбургу, км 157+900). Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора». 

«Ближайшие разворотные петли расположены на км 170 в направлении Екатеринбурга, и км 146 в направлении Челябинска. Возобновление движения планируется в июле 2026 года», — уточнили в telegram-канале компании. 

Для получения актуальной информации водители могут позвонить по телефону 8-800-200-63-06. Пресс-служба рекомендует заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений движения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал