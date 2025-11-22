Важный путепровод под Екатеринбургом перекроют почти на год

Участок закроют на восемь месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 25 ноября будет перекрыт путепровод над федеральной автомобильной дорогой М-5 (подъезд к Екатеринбургу, км 157+900). Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

«Ближайшие разворотные петли расположены на км 170 в направлении Екатеринбурга, и км 146 в направлении Челябинска. Возобновление движения планируется в июле 2026 года», — уточнили в telegram-канале компании.