Важный путепровод под Екатеринбургом перекроют почти на год
Участок закроют на восемь месяцев
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
С 25 ноября будет перекрыт путепровод над федеральной автомобильной дорогой М-5 (подъезд к Екатеринбургу, км 157+900). Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».
«Ближайшие разворотные петли расположены на км 170 в направлении Екатеринбурга, и км 146 в направлении Челябинска. Возобновление движения планируется в июле 2026 года», — уточнили в telegram-канале компании.
Для получения актуальной информации водители могут позвонить по телефону 8-800-200-63-06. Пресс-служба рекомендует заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений движения.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!