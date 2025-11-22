Пропавший больше трех суток не выходит на связь (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области уже несколько дней ищут внезапно пропавшего 22-летнего Вячеслава Ванжа из Нижнего Тагила. С 19 ноября его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

«Приметы: рост 183 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые», — рассказали в сообществе отряда во «ВКонтакте». Во что был одет молодой человек в момент пропажи — неизвестно.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52. Также можно обратиться на номер 112.

