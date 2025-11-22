Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Таинственно исчезнувшего молодого парня ищут по всей Свердловской области. Фото

23 ноября 2025 в 00:38
Пропавший больше трех суток не выходит на связь (архивное фото)

Пропавший больше трех суток не выходит на связь (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области уже несколько дней ищут внезапно пропавшего 22-летнего Вячеслава Ванжа из Нижнего Тагила. С 19 ноября его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». 

«Приметы: рост 183 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые», — рассказали в сообществе отряда во «ВКонтакте». Во что был одет молодой человек в момент пропажи — неизвестно. 

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52. Также можно обратиться на номер 112. 

Ориентировка пропавшего

Фото: сообщество «Лиза Алерт» во «ВКонтакте»

