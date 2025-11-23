Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Морозная ночь ждет свердловчан

23 ноября 2025 в 07:19
Фронт принесет в Свердловскую область дождь переходящий в снег

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В ночь на понедельник 24 ноября в Свердловской области ожидается заметное похолодание и осадки.Такой прогноз дает синоптик Алексей Путин. 

«Фронт, дошедший было до северных районов области, двинется обратно, на юг, уже как холодный», — сообщает синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Днем через Средний Урал пройдет волна (несформировавшийся циклон), которая принесет новую порцию осадков: на юге области ожидается дождь, который по мере движения фронта перейдет в снег.

В дневное время прогрева не ожидается, температура воздуха будет понижаться и достигнет минимума в ночь на понедельник — -4 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -7. 

