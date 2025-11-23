Сразу четыре свердловчанина погибли при пожарах за ночь

Пожары произошли в разных населенных пунктах Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области сразу четыре человека погибли при пожарах за ночь. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

«Всего на 23 ноября 2025 года зарегистрировано 16 техногенных пожаров. Пострадавших нет, погибли четыре человека (взрослые), спасены пять человек (в том числе два ребенка)», — уточнили в ведомстве.

Один из пожаров произошел около 00:53 в Екатеринбурге на улице Леваневского. Сгорела частная баня, кровля и входная группа частного дома. Погиб один человек.

Второго погибшего обнаружили при возгорании в деревне Катышка вечером 22 ноября. На площади 348 квадратных метров сгорели надворные постройки, частная баня, повреждены кровля, перекрытие, стены, домашнее имущество частного жилого дома.

Еще один пожар произошел в поселке Сарана. Сгорел частный дом на площади 200 «квадратов», один погибший.