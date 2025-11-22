Лжебеременная из Курганской области украла у жениха из Екатеринбурга полмиллиона

Жительница Курганской области имитировала беременность ради денег жениха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области против 24-летней жительницы Шумихи возбуждено уголовное дело: девушка обманом похитила у 28-летнего жителя Екатеринбурга почти полмиллиона рублей, имитируя беременность и роды. Мужчина познакомился с ней на сайте знакомств, перевел деньги на медицинские услуги и покупки для малыша, но выяснилось, что детей у подозреваемой нет. Об этом сообщает УМВД России по Курганской области.

«В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России „Шумихинский“ с заявлением о мошенничестве обратился 28-летний житель Екатеринбурга. Мужчина рассказал, что стал жертвой обмана, в результате которого лишился крупной суммы денег. Как пояснил потерпевший, в связи с профессиональной деятельностью свободное время у него ограничено, поэтому для поиска спутницы он воспользовался услугами одного из сайтов знакомств. В конце мая 2023 года на его анкету откликнулась жительница города Шумихи. Между ними завязалось виртуальное общение, которое быстро переросло в романтическое», — сообщили в полиции.

Когда мужчина был в отпуске, девушка приезжала к нему в гости. Спустя время она сообщила о беременности. Мужчина стал перечислять деньги на расходы, связанные с появлением желанного малыша. В декабре 2024 года его возлюбленная якобы родила и даже прислала фото ребенка. Мужчина стал настаивать на официальном отцовстве, но девушка уклонялась от этого, продолжая просить средства. В командировке он нанял адвокатов для оформления документов, однако подозреваемая избегала встреч, в суд не явилась. Обратившись для выяснения обстоятельств в правоохранительные органы, юристы установили, что детей у данной гражданки нет.

В отношении жительницы Курганской области возбуждено дело по статье «Мошенничество». Ей грозит срок до шести лет.