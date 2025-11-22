«Хочется уюта, чтобы как в отеле пять звезд»: в каких условиях хотят рожать екатеринбурженки. Видео
Для многих женщин важна музыка и приятные цвета
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В первоуральских роддомах до конца года появятся родовые с дизайном дворца, леса и моря. В будущем такие тематические родовые появятся и в других роддомах, анонсировала замгубернатора-глава минздрава Татьяна Савинова. Корреспондент URA.RU провел опрос среди женщин, чтобы выяснить, а что для них важно в родах.
«Хочется больше уюта добавить, чтобы как в отель пять звезд приехать. Все такое мягкое, чтобы посидел, отдохнул и приятные воспоминания остались», — заявила одна из екатеринбурженок.
Многие жительницы Екатеринбурга хотят услышать в родильных залах музыку. Находится в тишине для многих было бы очень тяжело. «Музыка должна быть, она расслабляет. Роды должны быть приятным процессом. Для кого-то комфортнее рожать под „звуки природы или моря“.
Отдельный акцент жительницы города ставят на самой базовой потребности — кровати. Она должна быть низкой, чтобы на нее несложно было забраться.
Все опрошенные женщины также обратили внимание на естественный свет. Важно, чтобы после родов не уставали глаза. Для этого также необходимы светлые стены, пастельные тона.
Татьяна Савинова анонсировала, что под конец года в нескольких роддомах региона пройдет глобальное обновление. Там появится салютогенный дизайн, при котором родильные залы будут оформлены под античный дворец, море, лес. Также в комнатах появятся ванны, гамаки, шведский стол и многое другое. Все это должно сделать роды более желанными и привлекательными. Все удобства будут абсолютно бесплатны для любой из свердловчанок. Также Савинова ответила на многие вопросы жителей в сфере здравоохранения. Подробнее — в материале URA.RU.
