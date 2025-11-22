Для многих женщин важна музыка и приятные цвета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В первоуральских роддомах до конца года появятся родовые с дизайном дворца, леса и моря. В будущем такие тематические родовые появятся и в других роддомах, анонсировала замгубернатора-глава минздрава Татьяна Савинова. Корреспондент URA.RU провел опрос среди женщин, чтобы выяснить, а что для них важно в родах.

«Хочется больше уюта добавить, чтобы как в отель пять звезд приехать. Все такое мягкое, чтобы посидел, отдохнул и приятные воспоминания остались», — заявила одна из екатеринбурженок.

Многие жительницы Екатеринбурга хотят услышать в родильных залах музыку. Находится в тишине для многих было бы очень тяжело. «Музыка должна быть, она расслабляет. Роды должны быть приятным процессом. Для кого-то комфортнее рожать под „звуки природы или моря“.

Отдельный акцент жительницы города ставят на самой базовой потребности — кровати. Она должна быть низкой, чтобы на нее несложно было забраться.

Все опрошенные женщины также обратили внимание на естественный свет. Важно, чтобы после родов не уставали глаза. Для этого также необходимы светлые стены, пастельные тона.