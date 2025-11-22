Училище получило название в честь князя Алексея Александровича — четвертого сына императора Александра II (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В историческом центре города, на проспекте Ленина, находится архитектурный комплекс с богатой 150-летней историей — Екатеринбургское Алексеевское реальное училище. Основанное в 1873 году для подготовки технических кадров Урала, оно прошло путь от наемных помещений до целого городка в стилях классицизма и «неорусского» стиля, пережило советские трансформации, но сохранило свое ядро, оставаясь важной частью архитектурного наследия мегаполиса. Подробнее — в материале URA.RU

История основания и становления

Екатеринбургское Алексеевское реальное училище — одно из наиболее значительных учебных заведений дореволюционного Урала, было основано в 1873 году. Его появление стало результатом совместных усилий городской власти и представителей местной промышленности.

Инициатором создания выступил тогдашний городской глава, горный инженер Владимир Грамматчиков, понимавший острую необходимость в подготовке квалифицированных технических кадров для стремительно развивавшегося горнозаводского края. Финансовую поддержку проекту оказали Камышловское и Екатеринбургское земства, а также управления Екатеринбургского и Верх-Исетского заводов, что подчеркивало не только общегородское, но и региональное значение будущего училища.

Свое почетное название — Алексеевское — училище получило в память о визите в Екатеринбург великого князя Алексея Александровича, четвертого сына императора Александра II. Его путешествие по России летом 1873 года и, в частности, посещение Урала, стало важным событием для города.

В честь этого события и было решено назвать новое учебное заведение. Торжественное открытие состоялось в октябре того же года, и первоначально занятия проводились в наемном помещении, что было обычной практикой для вновь создаваемых учреждений.

Формирование архитектурного комплекса

Потребность в собственном специально спроектированном здании назрела быстро. Уже в 1880 году для училища было выстроено первое собственное здание, которое в 1890 году расширили из-за растущего числа учащихся. К сожалению, имена автора первоначального проекта и строителей до наших дней не дошли.

Следующим важным этапом в формировании архитектурного ансамбля стал 1897 год, когда известному архитектору Ю.О. Дютелю было поручено составить план и смету на строительство домовой церкви и пансионата при училище. Уже в 1898 году это здание было возведено. В 1901 году на средства купца и мецената И.И. Симанова церковь была окончательно отделана, и 28 августа ее освятили во имя святого благоверного князя Александра Невского.

К началу XX века комплекс реального училища представлял собой целостный и функционально продуманный ансамбль. В него входили главный учебный корпус, церковь с пансионатом, флигель, различные службы, восточные и западные ворота и ограда.

Особой гордостью был училищный сад, располагавшийся между учебным корпусом и церковью с общежитием. Он простирался с юга на север и, судя по планам Екатеринбурга 1850-х годов, имел регулярную планировку с дорожками, боскетами и цветниками, что делало его не только местом отдыха, но и важным элементом городского озеленения.

Судьба комплекса в советский и постсоветский периоды

XX век внес серьезные коррективы в облик исторического комплекса. В 1950-е годы на месте живописного училищного сада было построено многоэтажное здание, что нанесло непоправимый урон целостности ансамбля.

Позднее были снесены или перестроены многие подсобные помещения. Были утрачены сад, восточные и западные ворота, изменившие первоначальную планировку двора. Т

ем не менее ядро комплекса уцелело. Сегодня из всего ансамбля сохранились учебный корпус, здание церкви с общежитием, флигель, одна служебная постройка и фрагмент западных ворот.

Архитектурно-пространственное решение комплекса

Комплекс реального училища занимает обширный участок, вытянутый вдоль квартала, который ограничен проспектом Ленина (бывший Главный проспект) и улицами Маршала Жукова (бывшая Тихвинская) и Сакко и Ванцетти (бывшая Усольцевская). Постройки комплекса демонстрируют разнообразие архитектурных стилей: в учебном корпусе варьируются классицистические формы, а в здании церкви и пансионата доминирует «неорусский» стиль.

Несмотря на это стилевое разнообразие, весь ансамбль подчинен единой градостроительной задаче — оформлению ключевой магистрали города — Главного проспекта. Это достигнуто за счет придания угловым зданиям ярко выраженного акцента, согласованного масштаба членений и выдержанной высотности.

Учебный корпус

Учебный корпус — фланкирующий комплекс с юго-востока занимает ключевое угловое положение на пересечении проспекта Ленина и улицы Маршала Жукова. Это двухэтажное здание в плане имеет форму буквы «Г» со скошенным углом. Его композиция фасадов отличается преобладанием горизонтальных членений — профилированных карнизов и подоконных тяг. Южный и восточный фасады, выходящие на главные улицы, однотипны и решены в строгом ритме чередования окон и простенков. Окна прямоугольной формы декорированы профилем, а простенки второго этажа украшены горизонтальной рустовкой и филенчатым поясом под карнизом.

Планировка здания функциональна и рациональна. В южной части реализована коридорная схема с комнатами по обеим сторонам. В северо-западном углу размещена лестничная клетка, а в восточном крыле комнаты расположены по одной стороне коридора. Арочные проемы членят пространство на секции.

Особого внимания заслуживают сохранившиеся элементы интерьера: кованые решетки лестниц, составленные из фигурных витых колонок и спиралей, а также печи, расчлененные на цокольную и основную части и оформленные профилем. В отделке помещений сохранились профилированные обрамления, тяги и филенчатые карнизы. Учебный корпус является ярким примером сочетания классицистических мотивов с утилитарными принципами планировки.

Церковь Александра Невского и пансион

Здание церкви Александра Невского и пансиона (1897-1901 гг.) замыкает северо-западный угол комплекса и во многом определяет его выразительный облик. Двухэтажное здание состоит из двух частей: протяженного корпуса пансиона и примыкающей к нему с востока церкви. В городском силуэте храмовая часть легко узнаваема по алтарной апсиде и сохранившимся постаментам угловых глав. На стыке этих объемов расположен входной узел, повышенная высота которого подчеркивает его значимость.

Композиция фасадов асимметрична и живо раскрывает внутреннее содержание здания. Главный южный фасад, выходящий на проспект Ленина, имеет ярко выраженный композиционный центр — выступающий вперед объем входа, увенчанный щипцом и украшенный парным арочным окном. Храмовая часть фасада выделена сдвоенными арочными окнами второго этажа, разделенными лопатками и полуколоннами, над которыми помещены круглые окна. Декор насыщен элементами «неорусского» стиля: зубчики, кронштейны, ширинки, профилированные наличники.

Планировочная структура здания сложна и продумана. Стержнем композиции являются вестибюль первого этажа, две лестницы и система коридоров. Лестничная площадка второго этажа служит притвором перед входом в собственно храм. Прямоугольный в плане зал церкви через широкую арку соединяется с пятигранным алтарем.

В оформлении доминирует мотив арки: парные окна помещены в арочные ниши, устои и архивольты которых обработаны профилированными тягами. Интерьеры сохранили ребристые перекрытия вестибюля, кованые решетки лестниц с замысловатым узором из спиралей и угловые печи, украшенные арочными нишами. Здание Александро-Невской церкви с пансионом — это уникальный памятник архитектуры, в котором оригинальность «неорусского» стиля удачно сочетается с функциональным и рациональным планировочным решением.

Наследие

Комплекс Екатеринбургского Алексеевского реального училища представляет собой выдающийся пример учебного заведения, сложившегося в условиях уральского города в последней четверти XIX — начале XX века. Его история отражает общественные устремления эпохи к просвещению и техническому прогрессу, а архитектура — стилевые поиски русского зодчества того времени. Несмотря на значительные утраты, сохранившиеся постройки продолжают играть важнейшую роль в историко-архитектурном ландшафте Екатеринбурга, являясь немыми свидетелями его богатой и многогранной истории.