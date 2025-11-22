Ледовое шоу стало первым в истории «УГМК-Арены» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге прошло первое ледовое шоу на «УГМК-Арене». Впервые на лед для екатеринбуржцев вышли олимпийские чемпионы под руководством Татьяны Навки в рамках постановки «Вечера на хуторе». На показе побывал корреспондент URA.RU.

«В главных ролях культового шоу выступят звёзды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие именитые фигуристы», — сказано в афише мероприятия. Премьерные показы проходили в 13:00 и 17:00 22 ноября.

Начало представления пришлось задержать на 15 минут из-за гигантской очереди. Люди разобрали все билеты, чтобы увидеть премьеру шоу. Все посетители стали свидетелями не только прекрасного фигурного катания, но и интересной истории. Шоу поставлено по мотивам повести Гоголя «Вечера на хуторе». Зрители смогли лицезреть яркие костюмы, настоящее огненное шоу и красивую игру актеров.