Под Екатеринбургом в страшном ДТП с автобусом погибли две девушки. Фото
Никто из пассажиров автобуса не пострадал
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Около Верхней Пышмы (Свердловская область) 23-летняя девушка потеряла управление и вылетела на встречу. Автомобиль угодил в автобус №103. В результате аварии водитель и пассажирка погибли на месте, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля — 23-летние девушки. На момент аварии в автобусе, помимо водителя, находилось 10 пассажиров, никто из них не пострадал», — рассказали в ведомстве.
За рулем автобуса был 42-летний мужчина. На момент аварии он был трезв. В Госавтоинспекции призвали всех водителей быть внимательными во время сложных погодных условий.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!