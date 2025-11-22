Никто из пассажиров автобуса не пострадал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около Верхней Пышмы (Свердловская область) 23-летняя девушка потеряла управление и вылетела на встречу. Автомобиль угодил в автобус №103. В результате аварии водитель и пассажирка погибли на месте, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля — 23-летние девушки. На момент аварии в автобусе, помимо водителя, находилось 10 пассажиров, никто из них не пострадал», — рассказали в ведомстве.

За рулем автобуса был 42-летний мужчина. На момент аварии он был трезв. В Госавтоинспекции призвали всех водителей быть внимательными во время сложных погодных условий.

