«Урал» не смог обыграть костромской «Спартак» в последнем домашнем матче

Днем 22 ноября в Екатеринбурге прошел последний домашний матч ФК «Урал» в этом году. Их соперником стал «Спартак Кострома». Матч завершился со счетом 1:1.

Первые 45 минут прошли без особых моментов. В начале второго тайма «шмели» забил свой первый гол. Однако гости почти сразу же ответили на это и счет снова стал равным. До конца основного времени выявить победителя не удалось. В дополнительных пяти минутах ключевой гол также никто не забил.