«Урал» не смог обыграть костромской «Спартак» в последнем домашнем матче

ФК «Урал» сыграл вничью с командой «Спартак Кострома»
22 ноября 2025 в 17:55
Оба гола были забиты во втором тайме

Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Днем 22 ноября в Екатеринбурге прошел последний домашний матч ФК «Урал» в этом году. Их соперником стал «Спартак Кострома». Матч завершился со счетом 1:1.

Первые 45 минут прошли без особых моментов. В начале второго тайма «шмели» забил свой первый гол. Однако гости почти сразу же ответили на это и счет снова стал равным. До конца основного времени выявить победителя не удалось. В дополнительных пяти минутах ключевой гол также никто не забил. 

До матча со «Спартаком» (Кострома) ФК «Урал» занимал вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч «шмелей» пройдет в субботу в Ульяновске.

