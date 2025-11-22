«Урал» не смог обыграть костромской «Спартак» в последнем домашнем матче
Оба гола были забиты во втором тайме
Фото: Антон Басанаев © URA.RU
Днем 22 ноября в Екатеринбурге прошел последний домашний матч ФК «Урал» в этом году. Их соперником стал «Спартак Кострома». Матч завершился со счетом 1:1.
Первые 45 минут прошли без особых моментов. В начале второго тайма «шмели» забил свой первый гол. Однако гости почти сразу же ответили на это и счет снова стал равным. До конца основного времени выявить победителя не удалось. В дополнительных пяти минутах ключевой гол также никто не забил.
До матча со «Спартаком» (Кострома) ФК «Урал» занимал вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч «шмелей» пройдет в субботу в Ульяновске.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!