Масленников рассказал, что идея игры пришла ему несколько лет назад

Блогер Дима Масленников, родившийся в Усть-Катаве Челябинской области, представил самую большую в России настольную игру площадью 1000 квадратных метров. Она является второй по величине в мире, уступая шесть квадратных метров игре «DKT» (аналог «Монополии»), созданной в Австрии.

«Я построил гигантскую настольную игру с комнатами, в каждой из которых блогеров ждут различные испытания. Последнее — самое жесткое», — заявил блогер в своем telegram-канале. По замыслу четыре участника бросают огромный кубик и проходят задания на клетках игрового поля.

Также Масленников рассказал, что идея создания такой игры появилась у него два года назад, но реализовать ее удалось только сейчас. За четыре дня в соцсети «Вконтакте» видео набрало почти два миллиона просмотров.

