Челябинский блогер создал самую большую в России настольную игру. Видео
Масленников рассказал, что идея игры пришла ему несколько лет назад
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Блогер Дима Масленников, родившийся в Усть-Катаве Челябинской области, представил самую большую в России настольную игру площадью 1000 квадратных метров. Она является второй по величине в мире, уступая шесть квадратных метров игре «DKT» (аналог «Монополии»), созданной в Австрии.
«Я построил гигантскую настольную игру с комнатами, в каждой из которых блогеров ждут различные испытания. Последнее — самое жесткое», — заявил блогер в своем telegram-канале. По замыслу четыре участника бросают огромный кубик и проходят задания на клетках игрового поля.
Также Масленников рассказал, что идея создания такой игры появилась у него два года назад, но реализовать ее удалось только сейчас. За четыре дня в соцсети «Вконтакте» видео набрало почти два миллиона просмотров.
Как сообщало URA.RU ранее, в сентябре Дима Масленников показал архивный снимок из первого класса. На фото он на линейке в День знаний в городе Усть-Катаве. За 20 минут публикация собрала несколько десятков тысяч реакций.
