Челябинским автомобилистам напомнили, что важно сделать с автомобилем за выходные

Автомобилистам напомнили о простых правилах подготовки машины к зиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшее время снег в Челябинске не ожидается, однако важно подготовить машину к холодам, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге и дорогостоящего ремонта весной. В частности, обработать кузов, проверить аккумулятор и залить зимнюю омывающую жидкость. Чек-лист за выходные проверить просто — об этом водителям напомнил сервис «Авто.ру».

«Важна установка зимней резины, проверка аккумулятора, заливка сезонной омывающей жидкости, защитная мойка и обработка кузова, проверка работы печки и светотехники. Также замена щеток стеклоочистителя и сбор аварийного набора — все это необходимо сделать до наступления холодов», — уточняется в пресс-релизе.

В багажник рекомендуется положить стандартный набор для внештатных ситуаций: лопату, фонарик, буксировочный трос и щетку-скребок. Также полезно иметь пускозарядное устройство, которое поможет завести двигатель с севшим аккумулятором. Необходимо проверить его напряжение — оно должно быть около 12,6 В. Не помешает обработать замки WD-40, а уплотнители — силиконовой смазкой.

Продолжение после рекламы