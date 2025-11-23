Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Авто

Челябинским автомобилистам напомнили, что важно сделать с автомобилем за выходные

Челябинским автомобилистам рекомендовали подготовить машину к холодам
23 ноября 2025 в 06:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Автомобилистам напомнили о простых правилах подготовки машины к зиме

Автомобилистам напомнили о простых правилах подготовки машины к зиме

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшее время снег в Челябинске не ожидается, однако важно подготовить машину к холодам, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге и дорогостоящего ремонта весной. В частности, обработать кузов, проверить аккумулятор и залить зимнюю омывающую жидкость. Чек-лист за выходные проверить просто — об этом водителям напомнил сервис «Авто.ру».

«Важна установка зимней резины, проверка аккумулятора, заливка сезонной омывающей жидкости, защитная мойка и обработка кузова, проверка работы печки и светотехники. Также замена щеток стеклоочистителя и сбор аварийного набора — все это необходимо сделать до наступления холодов», — уточняется в пресс-релизе.

В багажник рекомендуется положить стандартный набор для внештатных ситуаций: лопату, фонарик, буксировочный трос и щетку-скребок. Также полезно иметь пускозарядное устройство, которое поможет завести двигатель с севшим аккумулятором. Необходимо проверить его напряжение — оно должно быть около 12,6 В. Не помешает обработать замки WD-40, а уплотнители — силиконовой смазкой.

Продолжение после рекламы

Как сообщало URA.RU, начало последней недели ноября ожидается без осадков, однако к пятнице в Челябинск придет снег, который будет периодически идти вплоть до 1 декабря. Дневные температуры при этом сохранятся околонулевыми.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал