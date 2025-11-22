Рейс из Краснодара в Челябинск прибудет на 15 часов позже, еще один из Сочи — отменен

Пассажирам сообщили об изменениях в расписании авиарейсов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рейс, который должен был прилететь из Краснодара в Челябинск 22 ноября в 23:50, прибудет 23 ноября в 14:50. Кроме того, отменен рейс из Сочи, запланированный на дневное время. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Курчатов.

«Рейс Y7 908 из Краснодара в Челябинск авиакомпании Nordstar ожидается 23 ноября в 14:50. Изначальное время прибытия — 23:50 22 ноября. Рейс Nordwind Airlines N4 505 из Сочи, прилет которого ожидался сегодня в 17:05, отменен», — отмечается на онлайн-табло.

На три с половиной часа задерживается рейс Y6 1619 авиакомпании Ural Airlines из Сочи в Челябинск. Есть сложности и с вылетом из Челябинска — самолет Y7 908 авиакомпании Nordstar до Норильска перенесен на сутки.

Как сообщало URA.RU ранее, 16 ноября рейс Y7 907 авиакомпании NordStar, следующий из Челябинска в Краснодар, неоднократно переносили. Параллельно задерживался рейс Y7 908 авиакомпании NordStar, следующий из Челябинска в Норильск.