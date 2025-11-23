В Челябинске зимняя обувь с начала года подорожала на 6-9%

Обувь дорожает со скоростью инфляции (архивное фото) Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Челябинске и области подорожала зимняя обувь для мужчин и женщин. В целом за девять месяцев текущего года рост цен на обувь достигает 6-9%, за три года — на 59%. Как челябинцы выбирают качественную зимнюю обувь и по какой цене — читайте в материале URA.RU.

«По данным аналитиков ERP-сервиса „МойСклад“, за январь-сентябрь 2025 года средний чек на обувь вырос на 6%, рост трат оказался чуть ниже уровня годовой инфляции. За три года обувь подорожала на 59%», — пишет «Коммерсант».

Простые «дутики» на маркетплейсах можно найти по цене до тысячи рублей, натуральные высокие угги будут стоить от 15 тысяч рублей. При этом чаще всего люди ищут обувь к уже сложившемуся стилю, подбирая к своему образу.

«У меня полная нога, далеко не в каждой обуви будет удобно. Обязательно нужно мерить, походить в ней, присесть, оценить удобство, толщину подошвы, качество протектора. Если что-то давит, натирает или просто вид на ноге не нравится — не куплю, будь то даже самые брендовые ботинки с максимальной скидкой, которые визуально подходят, но жмут», — рассказывает мастер цеха Людмила.

На любой вкус

Челябинская область славится своей переменчивой погодой, поэтому в гардеробе каждого человека зимой могут активно использоваться самые разнообразные виды обуви. Наибольшим спросом у мужчин пользуются утепленные ботинки, демисезонные модели с утеплителем, сникеры, а также классические кожаные модели с утеплением. Женщины же чаще всего покупают сапоги на высокой подошве, угги, ботфорты, утепленные ботинки, зимние ботильоны и более комфортные модели для ежедневной носки.

Многие модницы не готовы расставаться с десятью парами сапог на шпильке, при этом более аскетичные в этом плане мужчины могут месяцами ходить в любимых утепленных ботинках проверенной марки, приобретая новую обувь только после того, как стопчут их до дыр.

Модницы готовы носить шпильки даже зимой Фото: Размик Закарян © URA.RU





«У жены восемь пар сапог на каблуке по „десятке“ за каждую. Она скользит, бывает, даже падает, постоянно делает новые набойки, но не готова отказаться от красоты. У меня на зиму две пары зимних кроссовок „Бона“, они идеально подходят для проблемных ног и служат годами. Когда „убью“ очередную пару — снова куплю такую же, цена вопроса 3000-5000 рублей», — поясняет сотрудник автосервиса Михаил.

Боремся с холодом

Главная функция зимней обуви — сохранять ноги в тепле и сухости. Для этого придумано множество различных вариантов утеплителя от натуральных шерсти и кожи до современных искусственных наполнителей. Важна и крепкая толстая подошва, которая не теряет тепло и не скользит по снегу и льду. Кроме того, зимняя обувь должна эффективно отводить влагу, потому что сырые ботинки быстро теряют тепло.

«Купила чудесные кожаные ботиночки, а ноги в них сырые. Мало того, что я постоянно мерзну, так еще и запах появился. Выбрасывать жалко, а что делать с ними — ума не приложу. Двадцать тысяч в никуда», — расстраивается менеджер Ирина.

В зимней обуви должно быть тепло и сухо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





С аналогичной проблемой сталкиваются многие автолюбители. Им бывает очень сложно подобрать обувь, которая будет хорошо работать в условиях перепада температур от 30 градусов мороза до 25 градусов тепла — между улицей и салоном машины.

«Одно время в морозы ездил в валенках с калошами. Если их хорошо отряхнуть от снега, они почти не отсыревают, пока я за рулем. Они подорожали, в сезон хорошие валенки челябинского производства начинаются от 4000-5000 рублей. Последние годы со мной „рулят“ мембранные ботинки — они отводят влагу, ноги дышат. Нашел хорошие в спортивном магазине, отдал восемь тысяч и не нарадуюсь. На „дальняк“ нет ничего лучше сланцев с носками, стоят копейки», — делится информацией водитель Игорь.

Массмаркет или люкс?

Современные тренды распределяют ценовые категории обуви для самого холодного периода на массмаркет (5-10 тысяч рублей), средний ценовой сегмент (12-25 тысяч рублей), доступный премиум (30-60 тысяч рублей), премиум (60-100 тысяч рублей) и люкс (от 120 тысяч рублей). При этом далеко не всегда премиальные сапожки или ботинки прослужат столь же долго, как несколько пар обуви более доступного сегмента.

«Купила дорогущие натуральные угги, заказывала на сайте производителя за 40 с лишним тысяч рублей. Оказалось, что они не рассчитаны на теплые зимы, от слякоти начинают быстро портиться и стаптываться. Почти всю зиму проходила в обычных сапогах местной фабрики за четыре-пять тысяч, а угги после химчистки уже второй год ждут морозов в шкафу», — рассказала работница банка Марина.

Хорошие ботинки согреют в любую погоду Фото: Александр Елизаров © URA.RU





В целом простые модели из искусственной кожи и меха можно приобрести по цене до 5000-7000 рублей. На сайте челябинской фирмы «Юничел» самые дорогие женские сапоги стоят меньше 10 тысяч рублей, ботинки — ниже 8500 рублей.

«Купил пять лет назад в военторге зимние укороченные берцы на меху, на работе выдали зимние ботинки. Я не в курсе, сколько сейчас стоит зимняя обувь, но в моем окружении нет людей, кто покупает сапоги за сто тысяч рублей. Я не знаю, что они с ними делают — любуются, наверное», — улыбается работник челябинского предприятия Сергей.