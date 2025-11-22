«Дочка» челябинского «Мечела» потеряла 400 млн из-за оставшихся на Украине вагонов
«Мечел-Транс» потерял почти 400 млн рублей на железнодорожных перевозках
Фото: Илья Московец © URA.RU
«Дочка» холдинга «Мечел» (в состав входит Челябинский меткомбинат) — компания «Мечел-Транс», платившая за аренду железнодорожных вагонов, которые впоследствии были изъяты на территории Украины, не смогла вернуть около 400 миллионов рублей. Кассационный суд отклонил соответствующую жалобу, в которой фигурируют транспортники.
«Сначала суд первой инстанции встал на сторону „Мечел-Транс“, признав ситуацию форс-мажором. Однако апелляционный суд отменил это решение, указав, что компания сама взяла на себя риски, отправляя вагоны в зону боевых действий», — уточнил сайт Mashnews.
Арбитражный суд Московского округа согласился с постановлением апелляции и отклонил кассационную жалобу «Мечел-Транс». В итоге организация не смогла вернуть 397,2 млн рублей, которые платила своему арендодателю АО «Титан» за пользование железнодорожными вагонами.
Согласно документам в 2022 году арендованные вагоны пересекли границу РФ в Белгородской области, направившись в Казачью Лопань Харьковской области. После начала СВО вагоны были изъяты и переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.
