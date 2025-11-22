Цех по производству мясных полуфабрикатов выставили за два млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Металлургическом районе Челябинска продается производство мясных полуфабрикатов — котлет, пельменей и вареников. Владелец готов отдать весь бизнес за два миллиона рублей. Потенциальному инвестору предлагают оборудование, две фирменные точки, клиентскую базу и укомплектованный штат сотрудников. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Прoдaм бизнес, в кoтоpый вложена душа, дeло жизни — пpоизвoдство мясныx полуфабpикaтoв. Cepдце кровью обливаeтся, но oбстоятeльcтвa cильнee нас. Цена — два млн рублей. Возможна рассрочка», — отмечается в сообщении на сайте «Авито».

В объявлении подчеркивается, что покупатель получит не только оборудование, но и два фирменных магазина, наработанную клиентскую базу оптовых покупателей и штат сотрудников из 12 человек. Аренда производства составляет 120 тысяч рублей в месяц.

Владелец готов поддержать нового хозяина бизнеса и поделиться секретами мастерства. Судя по соцсетям фирмы, производство регулярно оказывает поддержку бойцам СВО и детским домам.

Ранее в Челябинске выставили на продажу рестораны стоимостью от 4 до 7,5 млн рублей. К передаче новому владельцу предложили как концептуальные площадки, так и семейные проекты с постоянным потоком гостей.