В конце ноября в Челябинске сохранятся околонулевые температуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начало последней недели ноября ожидается без осадков, однако к пятнице в Челябинск придет снег, который будет периодически идти вплоть до 1 декабря. Дневные температуры при этом сохранятся околонулевыми. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».

«Начало недели с 24 по 30 ноября будет ознаменовано сухой погодой и дневными температурами до пяти градусов тепла. Среда и четверг предполагаются малооблачными. Небольшие зимние осадки возможны к пятнице, 28 ноября», — уточнили метеорологи.

Незначительный мокрый снег ожидается в субботу и воскресенье, 29 и 30 ноября. Не исключен он и в первые дни декабря. Ночью температуры не будут опускаться ниже минус четырех градусов. Ветер — умеренный, за исключением среды, когда порывы будут достигать десяти метров в секунду.

Продолжение после рекламы

Как сообщало URA.RU ранее, в отдельных районах региона в воскресенье, 23 ноября, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Пойдет переохлажденный дождь, мокрый снег, образуется гололедица.