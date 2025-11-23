Логотип РИА URA.RU
Синоптики объявили, ожидать ли в Челябинске снег в конце ноября. Скрин

Ноябрь в Челябинске завершится мокрым снегом
23 ноября 2025 в 06:26
В конце ноября в Челябинске сохранятся околонулевые температуры

В конце ноября в Челябинске сохранятся околонулевые температуры

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начало последней недели ноября ожидается без осадков, однако к пятнице в Челябинск придет снег, который будет периодически идти вплоть до 1 декабря. Дневные температуры при этом сохранятся околонулевыми. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».

«Начало недели с 24 по 30 ноября будет ознаменовано сухой погодой и дневными температурами до пяти градусов тепла. Среда и четверг предполагаются малооблачными. Небольшие зимние осадки возможны к пятнице, 28 ноября», — уточнили метеорологи.

Незначительный мокрый снег ожидается в субботу и воскресенье, 29 и 30 ноября. Не исключен он и в первые дни декабря. Ночью температуры не будут опускаться ниже минус четырех градусов. Ветер — умеренный, за исключением среды, когда порывы будут достигать десяти метров в секунду.

Как сообщало URA.RU ранее, в отдельных районах региона в воскресенье, 23 ноября, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Пойдет переохлажденный дождь, мокрый снег, образуется гололедица.

Снег придет в Челябинск в конце недели

Фото: скрин сайта «Гисметео»

