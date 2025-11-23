Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Против Пугачевой подали новый судебный иск

23 ноября 2025 в 15:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На Пугачеву подали в суд

На Пугачеву подали в суд

Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Суд в Москве зарегистрировал иск к российской певице Алле Пугачевой. Автором является глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, это следует из судебных документов.

«Друзья, в пресненский районный суд г. Москвы мы подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алле Пугачёвой, в настоящее время иск зарегистрирован судом», — написал Виталий Бородин в своем telegram-канале. Глава ФПБК добавил, что рассмотрение может начаться в ближайшее время, если не найдется никаких препятствий.

Ранее, в сентябре, был зарегистрирован уже третий иск к Пугачевой от Бородина. Тогда суд оставил дело без рассмотрения и вернул его. Также иск к российской певице подавал участник СВО Александр Трещев после ее интервью.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал