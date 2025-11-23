Против Пугачевой подали новый судебный иск
Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.
Суд в Москве зарегистрировал иск к российской певице Алле Пугачевой. Автором является глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, это следует из судебных документов.
«Друзья, в пресненский районный суд г. Москвы мы подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алле Пугачёвой, в настоящее время иск зарегистрирован судом», — написал Виталий Бородин в своем telegram-канале. Глава ФПБК добавил, что рассмотрение может начаться в ближайшее время, если не найдется никаких препятствий.
Ранее, в сентябре, был зарегистрирован уже третий иск к Пугачевой от Бородина. Тогда суд оставил дело без рассмотрения и вернул его. Также иск к российской певице подавал участник СВО Александр Трещев после ее интервью.
