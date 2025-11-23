Скончался звезда российских оперетт Виталий Мишле

«Коллеги, друзья, поклонники театра, с тяжелым сердцем сообщаем вам: 21 ноября 2025 года, на 85-м году жизни скончался народный артист России Виталий Валерьянович Мишле», — отмечается в некрологе, опубликованном руководством Московского театра оперетты. Там добавили, что ушедший актер был одним из ведущих мастеров, который сочетал актерский дар и особую, сердечную интонации в пении.

Мишле родился в 1941 году в Саратове, а в 67-м, сразу после окончания училища, был принят в Московский театр оперетты. За свою карьеру он сыграл такие запоминающиеся роли, как Фалька в «Летучей мыши», Марсель в «Фиалке Монмартра», Бони в «Королеве чардаша», а также поучаствовал в «Графе Люксембурге» и «Тетке Чарлея», он был как комедийным, так и драматичным актером