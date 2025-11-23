Ермак обсудил план Трампа с европейскими советниками в Швейцарии
Украинская делегация начала работу в Женеве (Швейцария), ее глава Андрей Ермак уже побеседовал с европейскими советниками по безопасности. Об этом рассказал сам глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Женеве. Провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером», — написал Андрей Ермак в своем telegram-канале.
Он добавил, что следующая встреча пройдет с делегацией США. Стороны, по его словам, настроены «очень конструктивно». Также в течение дня пройдут иные разноформатные встречи.
В Швейцарии проходит встреча украинской делегации с европейскими партнерами и представителями Вашингтона. Они обсуждают мирный план Штатов по урегулированию конфликта на Украине, пишет «Царьград». Зеленский назначил главой делегации Ермака. После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, чьи слова передает 360.ru, иронично заметил, что лучше Ермака на эту роль подошел бы только украинский бизнесмен и «кошелек Зеленского» Тимур Миндич, которого обвиняют в участии в коррупционных схемах на Украине.
Мирный план Трампа состоит из ряда пунктов, причем некоторые из этих пунктов предполагают уступки со стороны Киева. Украина отказалась подписывать этот документ. Москва отметила, что знает об этом плане, но не получала официальных деталей.
