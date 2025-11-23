Армия России освободила три новых пункта в зоне СВО
23 ноября 2025 в 14:21
Российские войска совершили очередной прорыв на линии боевого соприкосновения. Армейские группировки освободили три новых населенных пункта. Под контроль российской армии отошли села Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также село Петровское в ДНР. Об этом освободили Минобороны России. Военное ведомство поздравило войска с успешно выполненной боевой задачей.
