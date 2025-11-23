«НАБУ подготовили подозрение по Рустему Умерову. Его обвиняют в хищении государственных средств», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Депутат добавил, что на Умерова записана часть общака, которую причастные к коррупционным схемам вывели за рубеж, в страны Персидского залива.

Ранее НАБУ провело масштабную операцию по выявлению коррупции в энергетической системе страны и обнаружило многомиллионные хищения. У ряда представителей власти прошли обыски, а один из причастных к схеме — бизнесмен и владелец «Квартала 95» Тимур Миндич, которого также называют «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского, сбежал из страны и был объявлен в розыск. Украинцы вышли на майдан и потребовали отставки Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Американское издание The Washington Post отметило, что этот скандал вызвал ярость в стране, поскольку люди недовольны тем, что солдатам приходится погибать на фронте, пока правящая элита «набивает карманы», эти данные передает 360.ru.