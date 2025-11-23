НАБУ подготовило обвинение против Умерова
Умеров оказался частью коррупционного скандала на Украине
Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza
Национальное антикоррупционное бюро Украины собирается официально обвинить секретаря украинского Совета нацбезопасности и обороны и бывшего министра обороны страны Рустема Умерова в расхищении бюджета. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«НАБУ подготовили подозрение по Рустему Умерову. Его обвиняют в хищении государственных средств», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Депутат добавил, что на Умерова записана часть общака, которую причастные к коррупционным схемам вывели за рубеж, в страны Персидского залива.
Ранее НАБУ провело масштабную операцию по выявлению коррупции в энергетической системе страны и обнаружило многомиллионные хищения. У ряда представителей власти прошли обыски, а один из причастных к схеме — бизнесмен и владелец «Квартала 95» Тимур Миндич, которого также называют «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского, сбежал из страны и был объявлен в розыск. Украинцы вышли на майдан и потребовали отставки Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Американское издание The Washington Post отметило, что этот скандал вызвал ярость в стране, поскольку люди недовольны тем, что солдатам приходится погибать на фронте, пока правящая элита «набивает карманы», эти данные передает 360.ru.
Материал из сюжета:Коррупционный скандал на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.