Келлог (справа) сделал заявление о мирном плане Трампа Фото: Официальный сайт президента Украины

Россия может потребовать внесения некоторых корректировок в мирный план Вашингтона по украинскому конфликту. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог

«Я думаю, Россия <...> выдвинет некоторые требования, потребует внести некоторые изменения в документ», — сообщил Кит Келлог в беседе с американским телеканалом Fox News. Мирный план США был представлен в ноябре 2025 года.

Этот план содержит ряд пунктов, которые указывают на необходимость уступок со стороны Украины: отказ от претензий на новые российские регионы, законодательное закрепление запрета на вступление Украины в НАТО, ограничение численности армии ВСУ. По словам госсекретаря США Марко Рубио, план составлен на основе предложений Москвы и Киева и может стать прочной основой для переговоров, его слова передает «Национальная служба новостей».

Продолжение после рекламы

Киев сразу отказался подписывать этот план. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва знает о плане Трампа, но официальных деталей не получала. Тем не менее, между Кремлем и Белым домом продолжается работа по дипломатической линии, российская сторона придерживается намеченного прогресса в Анкоридже на Аляске. При этом Песков подчеркнул, что продвижение ВС РФ на фронте должны принудить украинского президента Владимира Зеленского пойти на переговоры как можно скорее.