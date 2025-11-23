Спецпосланник Трампа допустил, что мирный план США может измениться из-за России
Келлог (справа) сделал заявление о мирном плане Трампа
Фото: Официальный сайт президента Украины
Россия может потребовать внесения некоторых корректировок в мирный план Вашингтона по украинскому конфликту. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог
«Я думаю, Россия <...> выдвинет некоторые требования, потребует внести некоторые изменения в документ», — сообщил Кит Келлог в беседе с американским телеканалом Fox News. Мирный план США был представлен в ноябре 2025 года.
Этот план содержит ряд пунктов, которые указывают на необходимость уступок со стороны Украины: отказ от претензий на новые российские регионы, законодательное закрепление запрета на вступление Украины в НАТО, ограничение численности армии ВСУ. По словам госсекретаря США Марко Рубио, план составлен на основе предложений Москвы и Киева и может стать прочной основой для переговоров, его слова передает «Национальная служба новостей».
Киев сразу отказался подписывать этот план. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва знает о плане Трампа, но официальных деталей не получала. Тем не менее, между Кремлем и Белым домом продолжается работа по дипломатической линии, российская сторона придерживается намеченного прогресса в Анкоридже на Аляске. При этом Песков подчеркнул, что продвижение ВС РФ на фронте должны принудить украинского президента Владимира Зеленского пойти на переговоры как можно скорее.
Президент РФ Владимир Путин четко обозначил цели спецоперации еще в феврале 2022 года. Он отмечал, что ВСУ должны вывести войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а Киев — отказаться от вступления в НАТО и пройти денацификацию, принять безъядерный и внеблоковый статус. При этом Россия не раз отмечала, что готова добиваться целей переговорным путем.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
