Mash: Александру Васильеву грозит арест за долги
Васильев не платит по счетам своей компании с мая, пишут telegram-каналы
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Бывший ведущий шоу «Модный приговор» и эксперт по моде Александр Васильев может быть заочно арестован из-за долгов его компании, их сумма — 325 тысяч рублей.
«Александра Васильева могут заочно арестовать — его компания накопила 325к налоговых долгов», — пишет telegram-канал Mash. По его данным, экс-телеведущий не платит счета с мая 2025 года.
Отмечается, что Федеральная налоговая служба подала на компанию «ЛАВ» иск на сумму 95 тысяч рублей. Ранее компания сотрудничала с разными производствами по фарфору, хрусталю и текстилю. Сейчас счета компании в двух банках заблокированы и арестованы, юридический адрес — недостоверный, а выручка равна нулю. Telegram-канал отмечает, что страница компании в VK была удалена, номер телефона продают, остатки товаров распродают.
Ранее стало известно, что Васильева задержали на американской границе. Он приехал в страну для проведения лекций о моде, но пограничников смутили его ответы. После всех проверок ему разрешили въезд.
Васильев уехал из России в 2022 году во Францию. Он подчеркивал, что не вернется обратно ни за какие деньги.
