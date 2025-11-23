Mash: Александру Васильеву грозит арест за долги

Васильев не платит по счетам своей компании с мая, пишут telegram-каналы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший ведущий шоу «Модный приговор» и эксперт по моде Александр Васильев может быть заочно арестован из-за долгов его компании, их сумма — 325 тысяч рублей.

«Александра Васильева могут заочно арестовать — его компания накопила 325к налоговых долгов», — пишет telegram-канал Mash. По его данным, экс-телеведущий не платит счета с мая 2025 года.

Отмечается, что Федеральная налоговая служба подала на компанию «ЛАВ» иск на сумму 95 тысяч рублей. Ранее компания сотрудничала с разными производствами по фарфору, хрусталю и текстилю. Сейчас счета компании в двух банках заблокированы и арестованы, юридический адрес — недостоверный, а выручка равна нулю. Telegram-канал отмечает, что страница компании в VK была удалена, номер телефона продают, остатки товаров распродают.

Ранее стало известно, что Васильева задержали на американской границе. Он приехал в страну для проведения лекций о моде, но пограничников смутили его ответы. После всех проверок ему разрешили въезд.