Mash: Александру Васильеву грозит арест за долги

23 ноября 2025 в 15:58
Васильев не платит по счетам своей компании с мая, пишут telegram-каналы

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший ведущий шоу «Модный приговор» и эксперт по моде Александр Васильев может быть заочно арестован из-за долгов его компании, их сумма — 325 тысяч рублей.

«Александра Васильева могут заочно арестовать — его компания накопила 325к налоговых долгов», — пишет telegram-канал Mash. По его данным, экс-телеведущий не платит счета с мая 2025 года.

Отмечается, что Федеральная налоговая служба подала на компанию «ЛАВ» иск на сумму 95 тысяч рублей. Ранее компания сотрудничала с разными производствами по фарфору, хрусталю и текстилю. Сейчас счета компании в двух банках заблокированы и арестованы, юридический адрес — недостоверный, а выручка равна нулю. Telegram-канал отмечает, что страница компании в VK была удалена, номер телефона продают, остатки товаров распродают. 

Ранее стало известно, что Васильева задержали на американской границе. Он приехал в страну для проведения лекций о моде, но пограничников смутили его ответы. После всех проверок ему разрешили въезд.

Васильев уехал из России в 2022 году во Францию. Он подчеркивал, что не вернется обратно ни за какие деньги. 

