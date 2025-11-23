Куда Незнайка полетел: сложный тест по книгам Николая Носова
Сложный тест по произведениям о Незнайке
23 ноября 2025 в 14:12
Мало кто ответит на все наши вопросы по книгам о Незнайке
Фото: Незнайка на Луне (1997-1999)/Россия/FAF Entertainment, Русское золото/Режиссеры Юрий Бутырин, Андрей Игнатенко (II), Александр Люткевич
Николай Носов подарил детям много веселых книг, но самые знаменитые его работы, конечно же, про Незнайку. В честь дня рождения писателя предлагаем вам пройти тест по его книгам о коротышках. Как думаете, сможете добраться до финала без единой ошибки?
