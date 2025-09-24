Савеловский районный суд Москвы принял решение оставить без движения исковое заявление, поданное адвокатом и участником боевых действий в Афганистане Александром Трещевым против певицы Аллы Пугачевой на сумму 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в суде РИА Новости.
В соответствии с действующим законодательством, у заявителя есть определенный срок для устранения выявленных недостатков, после чего заявление может быть принято к производству. Что известно о конфликте Пугачевой и Трещева — в материале URA.RU.
Иск на 1,5 миллиарда
Александр Трещев 15 сентября сообщил о подаче иска к Алле Пугачевой в один из московских судов. Сумма иска составляет 1,5 миллиарда рублей. Истец обвиняет артистку в публичном оскорблении российской армии и в высказываниях, которые, по его мнению, содержат похвалу в адрес Джохара Дудаева — лидера чеченских сепаратистов.
Основанием для обращения в суд стало интервью с Пугачевой, опубликованное 10 сентября на канале «Скажи Гордеевой» (Катерина Гордеева признана Минюстом РФ иноагентом). Трещев пояснил, что подал иск о защите чести и достоинства, поскольку воспринял высказывания певицы как лично направленные против него.
По словам адвоката, в интервью Пугачева подвергла сомнению решения президента России, а также допустила высказывания, порочащие армию и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, Трещев отметил, что певица выразила положительную оценку фигуре Джохара Дудаева.
Адвокат уточнил, что из заявленной суммы намерен оставить себе лишь один рубль, а оставшиеся средства планирует направить в федеральный бюджет для поддержки ветеранов. Исковые заявления были поданы сразу в два суда Москвы. Однако в среду, 24 сентября, суд оставил иск без движения.
Жалоба в Генпрокуратуру и СК
Кроме того, адвокат Трещев обратился с жалобой на интервью певицы Пугачевой в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России. Юрист просит провести проверку высказываний артистки на предмет возможного оправдания терроризма, проявлений экстремизма, а также распространения недостоверной информации о вооруженных силах.
Требование лишить авторских отчислений
Трещев также обратился с просьбой о лишении Аллы Пугачевой авторских вознаграждений, которые ежегодно составляют 28 миллионов рублей. По словам юриста, соответствующие обращения были направлены в суд, Генпрокуратуру и СК. Трещев уточнил, что ходатайствует о временной приостановке выплат авторских гонораров на период проведения расследования. Он подчеркнул, что, несмотря на проживание за рубежом, Пугачева продолжает получать средства от Российского авторского общества в полном объеме.
Ответ Пугачевой на критику
После выхода резонансного интервью Аллы Пугачевой, вызвавшего широкий общественный отклик и критику, певица опубликовала в соцсетях загадочное сообщение. В своем посте артистка процитировала строчку из произведения Владимира Высоцкого, которую многие расценили как реакцию на волну негативных комментариев.
«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь», — написала Пугачева на своей странице в Instagram (принадлежащей компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), немного изменив оригинальный текст песни Высоцкого «Так дымно, что в зеркале нет отраженья». На опубликованном фото певица запечатлена с улыбкой и мобильным телефоном в руках — подписчики увидели в этом намек на то, что артистка отслеживает публикации о себе в СМИ.
Пост был поддержан дочерью певицы Кристиной Орбакайте, которая оставила под публикацией эмодзи с молитвенными руками и сердцем. Телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в перечень экстремистов и террористов) также отреагировала на публикацию, написав: «Алла Борисовна, да делайте что хотите, а мы просто будем наблюдать».
Что резонансного сказала Пугачева в интервью
Алла Пугачева заявила, что пока не планирует возвращаться в Россию. По словам певицы, сейчас она не может находиться на территории страны, поскольку ей необходимо «иметь возможность дышать».
Артистка подчеркнула, что не считает себя предательницей родины. Отвечая на вопрос о возможной измене, Пугачева выразила недоумение и уточнила: «А что я, собственно, предала?». При этом певица отметила, что с теплотой относится к своим поклонникам, которые, по ее словам, продолжают выражать ей поддержку и признание. Пугачева также сообщила, что ощущает себя «неуязвимой», в связи с чем негативные комментарии в интернете не оказывают на нее влияния.
Причиной отъезда из России, как рассказала артистка, стало признание ее супруга Максима Галкина иностранным агентом. После этого, по словам Пугачевой, их дети столкнулись с травлей в учебном заведении — одноклассники стали называть их «детьми шпионов». Певица вспоминает, что в тот день семья собрала вещи, взяла с собой 30 тысяч долларов и выехала в Израиль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.