Mash: ВСУ бросили тысячу боевиков в окружении между Красноармейском и Димитровом
Украинские войска бросили попытки прорвать окружение ВС РФ
Фото: Официальный портал Киева
Украинские войска бросили тысячу бойцов в «котле», который сформировала российская армия в Красноармейске и Димитрове (украинские названия — Покровск и Мирноград). Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Всушники бросили умирать 1000 своих боевиков в котле в Покровско-Мирноградской агломерации», — пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что украинские войска бросили попытки атаковать село Ровное, которое является ключевым для российского окружения.
По данным канала, на севере Красноармейска осталось освободить одну улицу, где ВС РФ добивают остатки батальонов ВСУ. В Димитрове украинские части находятся под постоянными артобстрелами, шансов выбраться у них нет. Выжившим предлагают сдачу плен. Те боевики, которым удалось вырваться из окружения, жалуются на отсутствие обороны.
Ранее стало известно, что армия России замкнула кольцо вокруг ВСУ в Покровско-Мирноградской агломерации после подавления сопротивление в одном из городских микрорайонов и зачистив противника вдоль железной дороги. Об этом пишет RT. Украинские военные сообщают, что ситуация для украинских войск сложилась катастрофическая, его слова передает «Царьград».
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
