Минобороны подтвердила атаку ВСУ на Москву
23 ноября 2025 в 15:51
Средства российской ПВО ликвидировали десять украинских БПЛА. Об этом сообщили Минобороны РФ. Вражеская атака была пресечена над Белгородской, Московской, Архангельской и Калужской областями.
