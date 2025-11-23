В Госдуме предупредили о войне с европейской страной
Литва должна думать, прежде чем делать заявления о Калининграде, заявил Колесник
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Блокировка любого субъекта РФ фактически равносильна объявлению ей войны, это закреплено в военной доктрине страны, и Москва будет реагировать на такие действия соответствующим образом. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник после того, как Литва пригрозила ограничить транзит в Калининград для давления на Россию и Беларусь.
«Согласно военной доктрине России, блокировка любого субъекта Федерации — это практически объявление нам войны», — передает слова Андрея Колесника издание Lenta.ru. «Литве, прежде чем делать такие заявления, нужно хорошо подумать. Живут такой тревожной жизнью. Видимо, они решили себя немножко взбодрить, совсем засыпать стали», — добавил депутат.
Депутат обратил внимание на то, что экономика Литвы в значительной степени зависит от продажи сельскохозяйственной продукции и доходов от транзита через свою территорию в Калининградскую область. В связи с этим позиция Вильнюса в вопросе ограничения транзита выглядит нелогичной. Колесник предупредил, что закрытие транзита и блокировка Калининградской области могут иметь для Литвы крайне негативные последствия, сравнив ситуацию с лопающимся воздушным шаром. «Собственно, эта страна и есть воздушный шарик», — заключил он.
Ранее глава правящей в Литве Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс не исключил возможности ограничения транзита в Калининград в качестве меры давления на Белоруссию и Россию. В ночь на 20 ноября Литва возобновила работу двух наземных пунктов пропуска на границе с Белоруссией — Мядининкай и Шальчининкай. При этом глава МВД республики Владислав Кондратович отметил, что Вильнюс сохраняет право вновь закрыть границу.
Россия не раз подчеркивала, что не собирается нападать на Европу. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва всегда рассматривала европейские страны как партнеров, а все нынешние заявления, звучащие на Западе, касательно некоей агрессии с российской стороны, направлены лишь на то, чтобы потратить деньги своих же граждан на милитаризацию. По словам Путина, Россия внимательно следит за процессом милитаризации Европы и в случае угрозы примет ответные меры.
