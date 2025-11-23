В Госдуме предупредили о войне с европейской страной

Литва должна думать, прежде чем делать заявления о Калининграде, заявил Колесник Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Блокировка любого субъекта РФ фактически равносильна объявлению ей войны, это закреплено в военной доктрине страны, и Москва будет реагировать на такие действия соответствующим образом. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник после того, как Литва пригрозила ограничить транзит в Калининград для давления на Россию и Беларусь.

«Согласно военной доктрине России, блокировка любого субъекта Федерации — это практически объявление нам войны», — передает слова Андрея Колесника издание Lenta.ru. «Литве, прежде чем делать такие заявления, нужно хорошо подумать. Живут такой тревожной жизнью. Видимо, они решили себя немножко взбодрить, совсем засыпать стали», — добавил депутат.

Депутат обратил внимание на то, что экономика Литвы в значительной степени зависит от продажи сельскохозяйственной продукции и доходов от транзита через свою территорию в Калининградскую область. В связи с этим позиция Вильнюса в вопросе ограничения транзита выглядит нелогичной. Колесник предупредил, что закрытие транзита и блокировка Калининградской области могут иметь для Литвы крайне негативные последствия, сравнив ситуацию с лопающимся воздушным шаром. «Собственно, эта страна и есть воздушный шарик», — заключил он.

Ранее глава правящей в Литве Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс не исключил возможности ограничения транзита в Калининград в качестве меры давления на Белоруссию и Россию. В ночь на 20 ноября Литва возобновила работу двух наземных пунктов пропуска на границе с Белоруссией — Мядининкай и Шальчининкай. При этом глава МВД республики Владислав Кондратович отметил, что Вильнюс сохраняет право вновь закрыть границу.