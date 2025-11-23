Гладков назвал условие, при котором пойдет на новый губернаторский срок
Гладков подтвердил намерение участвовать в выборах-2026
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил готовность баллотироваться на второй срок в 2026 году. Ключевым условием для этого он назвал получение одобрения от президента России Владимира Путина, подчеркнув, что окончательное решение принимает именно глава государства.
«Решение по второму сроку, по всем губернаторам, не только губернатору Белгородской области, принимает один человек — президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Какую он команду даст — так мы ее исполним», — заявил Вячеслав Гладков на ежегодной пресс-конференции, его слова передает ТАСС.
Глава региона также пояснил свою позицию относительно оптимальной эффективности руководства. По его мнению, максимальная результативность работы на посту достигается за два срока. Первый срок должен быть посвящен глубокому анализу ситуации, а второй — непосредственной реализации поставленных задач.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 18 ноября 2020 года Вячеслав Гладков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. С 2021 года занимает пост губернатора региона.
