«Надо гнать с работы»: Гладков объяснил, почему не ставит военные памятники в регион

Гладков объяснил позицию по военным памятникам в Белгородской области

Памятники защитникам Белгородской области и участникам СВО, а также жертвам украинских атак на регион среди мирного населения, необходимо установить после окончания боевых действий. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, подчеркнув, что если он сейчас начнет заниматься этой задачей, а не другими, первостепенными, то его надо гнать с работы.

«Памятники, вот это точно после окончания [конфликта]. Если я начну инициировать строительство памятников сейчас, меня надо гнать с этой работы», — сказал Вячеслав Гладков на пресс-конференции, его слова передает РИА Новости. При этом губернатор уточнил, что речь идет не о могилах, а именно о памятниках в городах. Гладков подчеркнул, что в настоящий момент в регионе не та обстановка, и приоритетными задачами являются фиксация подвигов и защита населения, а не строительство памятников.

Губернатор сообщил, что достиг договоренности с главами муниципалитетов о создании мест увековечения памяти мирных жителей, погибших в ходе конфликта, а также тех, кто защищал регион. Гладков также отметил, что в условиях текущего положения дел выбор должен быть сделан в пользу восстановления жилья, коммуникаций, котельных и генераторов, а не строительства памятников. По его словам, после окончания боевых действий все необходимые памятники будут установлены.

