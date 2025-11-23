В соцсетях появилось видео с телом кита, который запутался в рыболовных сетях (архивное фото) Фото: Zorankovacevic/wikipedia.org/CC BY-SA 2.5

На побережье Камчатки обнаружено тело японского кита. В соцсетях появилось соответствующее видео.

На кадрах можно увидеть огромное тело кита, лежащее на берегу. Причина гибели животного на данный момент не установлена, рассказал специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница. Однако на имеющихся видеоматериалах заметно, что передняя часть головы кита покрыта рыболовными сетями.

По словам Куницы, представители семейства гладких китов часто становятся жертвами запутывания в рыболовных снастях. Это происходит из-за того, что во время питания киты широко раскрывают пасть, и в этот момент сети могут зацепиться за китовый ус.

