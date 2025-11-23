Актриса представит новый фильм «Письмо Деду Морозу» Фото: MiamiFilmFestival/wikimedia.org/CC BY-SA 2.0

Секс-символ 90-х Наталия Орейро, получившая российское гражданство в 2021 году, вновь приедет в Россию в ноябре. Целью её визита станет презентация новой кинокартины «Письмо Деду Морозу», где аргентинская актриса сыграла одну из ключевых ролей. Премьерные показы фильма запланированы на 24-25 ноября, а широкий прокат стартует 27 ноября.

Новая работа создана на киностудии имени Горького и представляет собой предновогоднюю сказку о воплощении детских мечтаний во взрослом возрасте. Для Орейро этот визит станет очередным подтверждением её особой связи с Россией, которая началась более 20 лет назад с посещения Волгограда и продолжилась получением российского паспорта. Как отреагировали поклонники на её возвращение и почему визит Орейро выходит за рамки обычного промотура — в материале URA.RU.

Актриса с российским гражданством возвращается в РФ с новым фильмом

В ноябре Наталия Орейро, получившая гражданство Российской Федерации, вновь приедет в Россию. Цель её визита — участие в презентации киноленты «Письмо Деду Морозу», созданной на киностудии имени М. Горького. Информацию об этом обнародовала генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

Она отметила, что кинематографический мир с нетерпением ожидает прибытия актрисы, сыгравшей одну из ключевых ролей в фильме. Официальная премьера кинокартины состоится после того, как Наталия Орейро посетит страну 24–25 ноября. Широкий прокат фильма стартует 27 ноября.

«Уже 27 ноября мы все увидим нашу долгожданную премьеру предновогоднего фильма "Письмо Деду Морозу". Картина повествует о том, как детские мечты могут воплотиться в реальность во взрослом возрасте», — подчеркнула Слащева.

Что впечатлило в России Наталию Орейро

Аргентинская актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро поделилась воспоминаниями о своем первом визите в Россию. Она отметила, что особенно сильное впечатление на нее произвел Волгоград, передает Pravda.Ru.

В интервью актриса рассказала, что визит состоялся, когда ей было 22 года, и памятник «Родина-мать» в Волгограде, который ранее был Сталинградом, вызвал у нее глубокие эмоции. После этого посещения у Орейро возникло стремление лучше узнать Россию. В последующие годы она побывала во многих городах страны и смогла сформировать свое представление о русской ментальности.

Актриса подчеркивает, что не стоит оценивать Россию, опираясь на западные или восточные стандарты. По ее мнению, русская культура настолько самобытна, что попытки сопоставить ее с другими культурами не дадут верного представления. «Русские — это русские. Они не мыслят ни по-западному, ни по-восточному. Не пытайтесь думать, как они», — отметила Наталия Орейро.

Как Орейро получила российский паспорт и почему уехала из России

Правозащитники выступили с инициативой лишить Орейро гражданства Фото: Женщина в очереди (2025)/Аргентина, Испания/Buffalo Films, Mostra Cine, Diving Media/Режиссер Бенхамин Авила

В ноябре 2021 года Наталия Орейро стала гражданкой России. Президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство актрисе и ее сыну. Церемония вручения паспорта прошла с участием посла России в Аргентине Дмитрия Феоктистова, который передал документ Орейро. Актриса выразила благодарность и назвала получение гражданства большой честью. В своем видеообращении на русском языке она отметила, что ее связь с Россией основана на более чем двадцатилетней любви и будет только крепнуть, а также выразила свои чувства, сказав, — «Большое спасибо! Я вас люблю».

После начала спецоперации Орейро выразила свою позицию. На своем сайте она разместила пост с надписью, призывающей к завершению конфликта, на русском и испанском языках. В социальных сетях актриса опубликовала пост с изображением, на котором были изображены двое детей в цветах флагов России и Украины, с подписью «Мы хотим мир» на двух языках. После этого заявления Орейро уехала из РФ, хотя от гражданства не отказалась.

Осенью 2023 года правозащитная группа «Радетель» из Сибири выступила с инициативой лишить Наталию Орейро российского гражданства. Представители организации направили обращения в Генпрокуратуру и МВД России, утверждая, что актриса нарушила Конституцию РФ и должна понести наказание. В обращении подчеркивается, что лица, получающие гражданство России, обязаны принести присягу, в ходе которой торжественно клянутся соблюдать Конституцию и законодательство страны, уважать ее культуру, историю и традиции. По мнению активистов, Орейро выступала в Аргентине с артистами, которые пропагандируют ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Это выступление они назвали противоречащим Конституции и законам Российской Федерации. Инициатива не завершилась успехом, Орейро остается гражданкой РФ до сих пор.

Детство и юность актрисы

Наталия Орейро родилась 19 мая 1977 года в Монтевидео, Уругвай, в простой семье. Её отец работал продавцом, а мать была парикмахером. Из-за сложной экономической ситуации и военной диктатуры в стране семья вскоре после её рождения перебралась в Андалузию, Испания, однако через несколько лет вернулась на родину. С самого детства Наталия проявляла артистизм: она была непоседливым, общительным ребёнком и обожала, подражая певицам, петь в импровизированный микрофон-расчёску перед зеркалом. С восьми лет она начала целенаправленно заниматься актёрским мастерством, а её педагог, разглядев особый талант, стал для неё мощным источником поддержки.

Путь Орейро от рекламы к сериалам

Будущая актриса начала заниматься актёрским мастерством в восемь лет Фото: Ты - моя жизнь (2006)/Аргентина/ Pol-Ka Producciones/Режиссеры Родолфо Антунес, Хорхе Бешара

Уже в 11 лет Наталия, увидев в газете объявление о кастинге моделей, уговорила отца отвезти её туда. Это решение стало судьбоносным: в 12 лет она впервые появилась на телевидении в рекламе, а за последующие два года снялась более чем в 30 рекламных роликах для таких брендов, как Coca-Cola и Pepsi.

В 14 лет она одержала победу в крупном конкурсе, обойдя 10 тысяч претенденток, однако от главного приза — турне — в итоге отказалась. Полученные за проданный призовой автомобиль деньги она потратила на поездки в Аргентину, куда её сопровождала мать, чтобы участвовать в кастингах. В 1993 году она получила свою первую небольшую роль в сериале «Высокая комедия».

Приняв судьбоносное решение, она бросила школу и переехала в Буэнос-Айрес, чтобы полностью посвятить себя карьере. Там ей досталась крошечная роль без слов в популярном сериале «Непокорное сердце», и вскоре её карьера пошла вверх после роли в теленовелле «Милая Анна», где её талант начал раскрываться в полной мере.

Роль в «Диком ангеле» и пик карьеры

Настоящая мировая слава пришла к Наталии Орейро в 1998 году после выхода сериала «Дикий ангел». Она не просто сыграла главную роль бунтарки Милагрос, но и сама участвовала в разработке характера своей героини. Именно ей принадлежала идея добавить в образ фирменную рубашку, повязанную на бёдрах, чтобы скорректировать силуэт. Сериал и его главные исполнители — Орейро и Факундо Арана — мгновенно стали суперзвёздами, а проект начал триумфальное шествие по миру, включая Россию.

Параллельно со съёмками раскрылся и её певческий талант. Сингл «Cambio Dolor» с её дебютного альбома стал настоящим хитом. Вслед за этим, в 2000 году, она выпустила второй альбом «Tu Veneno», который был распродан тиражом более 3,5 миллионов копий по всему миру и принёс ей номинацию на премию «Латинский Грэмми».

Успех «Дикого ангела» принёс ей не только славу, но и верных друзей — лучшую подругу Валерию Лорка и крепкие приятельские отношения с Факундо Арана. Ради роли Милагрос, которая играла в футбол, актрисе пришлось освоить этот вид спорта, что впоследствии вылилось в её искреннюю любовь к нему и даже в статус «крёстной мамы» сборной Уругвая на Чемпионате мира 2002 года.

Личная жизнь, семья, дети

Орейро познакомилась с будущим мужем на занятиях йоги Фото: Дикий ангел (1998)/Аргентина/Televisión Federal (Telefe)/Режиссеры Эрнан Абраамсон, Виктор Стелла

В 2001 году на занятиях по йоге Наталия познакомилась со своим будущим мужем — музыкантом Рикардо Мольо, который старше её на 17 лет. Их свадьба состоялась в канун 2002 года на яхте у берегов Бразилии в уединённой обстановке. В знак вечной любви молодожены сделали друг другу татуировки на безымянных пальцах вместо традиционных обручальных колец.

Материнство

26 января 2012 года Наталия родила сына, которого назвали Мерлин Атауальпа (домашнее имя — Ата). Даже будучи на восьмом месяце беременности, она продолжала активную профессиональную и общественную деятельность, снявшись для кампании Greenpeace. С ранних лет Мерлин привык к публичности и часто появлялся с матерью на светских мероприятиях и даже в благотворительных фотосессиях для детского фонда организации объединённых наций (ЮНИСЕФ).

Связь с Россией

Отдельной главой в личной жизни актрисы стала её глубокая духовная связь с Россией. Сериалы с её участием получили здесь невероятную популярность, а саму её поклонники ласково называют «наша Наташа». В 2021 году эта связь была официально закреплена — президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство Наталии Орейро и её сына Мерлина.

Что Наталья Орейро делает сейчас

Орейро продолжает творческую и предпринимательскую деятельность Фото: Télam/wikimedia.org/CC BY 3.0

В настоящее время Наталия Орейро продолжает активную творческую и предпринимательскую деятельность. В 2022 году на экраны вышел сериал «Святая Эвита», где она блестяще исполнила роль Эвы Перон, ради которой перекрасилась в блондинку. Параллельно она возобновила концертные туры, включая в свой сет-лист песни на русском языке, чем неизменно радует многочисленных поклонников в России.

Она также уделяет много времени развитию семейного бизнеса — модного бренда, который она основала вместе с сестрой Адрианой. В последние годы марка выпускает коллекции с русскими мотивами, например, «Матрешка». Помимо этого, Орейро ведёт активную общественную работу, являясь Послом доброй воли ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединённых Наций) с 2011 года, и занимается благотворительностью.